Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag sind in Dresden zwei Kleinwagen gegeneinander gefahren. Dabei wurde einer der Fahrer am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Zusammenstoß auf der Großenhainer Straße hatte Folgen für den öffentlichen Nahverkehr. Die Straßenbahnen der Linie 3 konnten zeitweise nicht mehr fahren. Die Dresdner Verkehrsbetriebe organisierten Ersatzverkehr.