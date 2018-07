In Dresden ist am Sonntag ein Kind in der Elbe tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen zehn Jahre alten Jungen, der aus Syrien stammt. Er hatte den Angaben zufolge am Nachmittag gemeinsam mit Freunden in der Elbe gebadet. Dabei wurde der Junge auf dem Abschnitt zwischen dem Fährgarten Johannstadt und der Albertbrücke von der Strömung mitgerissen. Nach längerer Suche fanden Rettungskräfte den leblosen Körper an einem Pfeiler der Albertbrücke und zogen ihn aus dem Wasser. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Wiederbelebungsversuche der Ärzte blieben jedoch erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zu den Umständen des Unglücks.

Beim Baden ind er Elbe wurde der Junge von der Strömung mitgerissen. Rettungskräfte fanden ihn flussabwärts leblos an einem Brückenpfeiler. Bildrechte: xcitePRESS