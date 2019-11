Weinböhla bekommt einen umfassenden Schutz vor Bahnlärm. Am Montagabend wurden auf einer Bürgerversammlung im Rathaus die Pläne der Deutschen Bahn vorgestellt.Vier Kilometer Lärmschutzwände an der Bahnstrecke Dresden - Elsterwerda - Berlin sollen Weinböhla in Zukunft vor lauten Zügen schützen. Nach einer Machbarkeitsuntersuchung und den regulären Sanierungsmaßnahmen werden beispielsweise entlang der Bahnhofstraße, der Schindlerstraße und der Baumgartenstraße Lärmschutzwände aufgebaut.



Ab 2022 wird es drei neue Wände geben und zwei Jahre später noch einmal acht. Auch sogenannte Schienenstegdämpfer sollen direkt am Gleis angebracht werden. Die Bürgerinitiative Bahnemission Elbtal begrüßte die Maßnahmen. Am Dienstag findet um 18 Uhr eine Bürgerversammlung in Coswig statt.