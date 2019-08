Die Bahnstrecke Dresden - Berlin ist am Donnerstagmorgen nach einem Unfall gesperrt worden. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Auto am Donnerstagmorgen auf einem Bahnübergang bei Elsterwerda ist der Fahrer des Wagens ums Leben gekommen. Die Unfallursache und die Identität des Toten standen zunächst noch nicht fest, wie die Polizei mitteilte.

Die Eurocity-Züge zwischen Dresden und Berlin werden über Falkenberg umgeleitet, der Halt in Elsterwerda entfällt. Fahrgäste müssen nach Bahnangaben mit Verspätungen von rund 30 Minuten rechnen.



Die Regionalbahnen der Linie Dresden - Elsterwerda werden zwischen Frauenhain und Elsterwerda durch Busse ersetzt.



Die "Lausitzer Rundschau" schreibt unter Berufung auf die Polizei in Cottbus, dass eine einzelne Lok das Auto an einem mit Halbschranken gesicherten Bahnübergang in Prösen-Ost erfasst habe. Prösen liegt in Südbrandenburg an der Grenze zu Sachsen, Nachbarorte sind Gröditz und Frauenhain.