Der Bahnübergang mit Halbschranke an der Strecke Dresden-Werdau ist technisch in Ordnung. Das teilte die Deutsche Bahn auf Anfrage mit. Anfang der Woche war bekannt geworden, dass ab kommenden Sonntag die Fahrpläne der Züge zwischen Dresden und Tharandt, Zwickau sowie Hof verändert werden, damit die Schranke dort nicht mehr solange geschlossen bleibt.



Gegenwärtig prüften Fachleute Deutschen Bahn verschiedene Möglichkeiten, inwiefern sich die jeweilige Dauer der geschlossenen Schranken im Bereich Eiswurmlager/Felsenkeller verkürzen lässt.



Sogenannte Bahnübergangssicherungsposten sichern derzeit zusätzlich zu den Halbschranken über die gesamte Straßenbreite mit Kette den Bahnübergang, so dass das unzulässige Queren des Bahnübergangs verhindert wird. "Die Postensicherung erfolgt bei allen Zugfahrten rund um die Uhr und bis auf Weiteres."