Mit einer Railjet-Garnitur fährt der "Vindobona" ab sofrt zwischen Berlin und Graz. Bildrechte: MDR/L. Müller

Ebenfalls am Montag kommt mit gut einmonatiger Verspätung der "Vindobona" wieder in Fahrt. Der erste Zug am Abend soll laut Fahrplandaten aus dem tschechischen Breclav kommen. Ab Dienstag wird die traditionsreiche Fernzugverbindung auf der gesamten Strecke zwischen Berlin und Graz über Dresden, Prag, Brünn und Wien täglich angeboten. Der "Vindobona" - benannt nach der einstigen Römersiedlung an der Donau - verkehrte schon einmal von 1957 bis 2014. Legendär war der Zug vor allem wegen der in den Anfangsjahren eingesetzten Triebwagen, die als äußerst komfortabel und seinerzeit modern galten. Auch der neue "Vindobona" wird mit einem besonderen Zug gefahren: einer sogenannten Railjet-Garnitur der Tschechischen Staatsbahn.