In Dresden ist die größte private Baumpflanzaktion Deutschlands gestartet. Rund 300 Grundschüler pflanzten auf dem Gelände der Kläranlage Dresden-Kaditz die ersten Setzlinge - 5.000 Bäume und Sträucher sollen hier in den Boden. Unter dem Motto "Mein Baum - Mein Dresden" wollen die Mädchen und Jungen in den kommenden Tagen überall in Dresden dort Bäume pflanzen, wo heute noch keine sind.