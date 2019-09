Morgens um 9 geht es los. 30 Baustellen- und Arbeitsschutzkontrolleure aus ganz Sachsen versammeln sich in der Caféteria der Landesdirektion. Nach einer kurzen Einweisung schwärmen sie hinaus in die Stadt. "Unser Ziel ist es, 65 Baustellen zu kontrollieren. Ob wir das schaffen, hängt davon ab, wie schnell wir vorankommen. Bei den vergangenen zwei Aktionstagen in Leipzig und Chemnitz waren es am Ende jeweils 40 Kontrollen", sagt der Referatsleiter für Baustellensicherheit, Andreas Beese.

Nach Angaben der Landesdirektion gibt es derzeit in Sachsen 2.300 und in Dresden 320 angemeldete Baustellen. "Alle Baustellen, auf denen mehr als 500 Tage gebaut wird, müssen angemeldet werden", sagt Andreas Beese. Erste Station am Donnerstag ist ein Bürohaus an der Budapester Straße. Bauherr ist dort die Stadt Dresden. Schon beim Heranlaufen an das Gebäude sieht Kontrolleur Thomas Tetzner erste Mängel. "Mir ist auf den ersten Blick aufgefallen, dass an dem Baugerüst am Nebengebäude teilweise die seitlichen Holzleisten in Bodenhöhe fehlen. Das sind zwar Kleinigkeiten, stellen aber dennoch eine Gefahr dar", sagt Thomas Tetzner.