Der designierte Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden setzt beim Unterfangen Wiederaufstieg auf Ralf Becker als neuen Geschäftsführer Sport. Wie der Fußball-Klub am Donnerstag mitteilte, wird Becker vom 1. Juli an Nachfolger von Vereins-Ikone Ralf Minge. Diesen Beschluss fasste der Aufsichtsrat einstimmig. Anfang Juni war bekannt geworden, dass Minge nach mehr als sechs Jahren in leitender Position keine Zukunft mehr in Dresden hat.