Unbekannte haben Sachsens SPD-Vorsitzenden und Vize-Regierungschef Martin Dulig ein täuschend echt aussehendes Sturmgewehr zugeschickt. Wie Dulig MDR SACHSEN bestätigte, wurde die Soft-Air-Waffe vor vier Wochen von einem Online-Versandhändler aus Bayern auf Bestellung an Duligs Privatadresse geschickt. Seine Frau habe das Paket geöffnet. "Man will ja nicht nur mich treffen als bekannten Politiker, sondern es geht an die Familie", sagte Dulig.

Wir sind kein Freiwild. Martin Dulig Vorsitzender SPD Sachsen und Vize-Ministerpräsident

Bildrechte: dpa Seine Familie und er seien in der Vergangenheit bereits häufiger bedroht worden. Damit seien die Duligs bislang nicht an die Öffentlichkeit gegangen, "weil wir den Tätern nicht die Genugtuung geben wollten, dass sie uns getroffen haben". Aber jetzt sei für Dulig und seine Familie ein Punkt erreicht, wo sie die Bedrohungen der Öffentlichkeit nicht mehr verschweigen wollten.



Dulig verlangte vom Rechtsstaat konsequentere Strafverfolgung solcher Bedrohungen. "Alle meine Anzeigen wurden eingestellt", sagte der SPD-Politiker. Zudem sei die gesamte Gesellschaft aufgefordert, zusammenzustehen, damit ein solcher Umgang mit Menschen nicht alltäglich werde.

Wer soll denn in Zukunft noch Verantwortung übernehmen, wenn man bedroht wird? Martin Dulig Wirtschaftsminister

Dulig sorgt sich um die vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die in Sachsen täglich Gewaltandrohungen ausgesetzt seien und in der Kommunalpolitik weniger geschützt sind als Minister. "Wir alle dürfen nicht zulassen, dass so etwas alltäglich wird."

Ministerpräsident nennt Bedrohung "Riesensauerei"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verurteilt die Bedrohung aufs Schärfste. Es sei eine "Riesensauerei", sagte er auf dem CDU-Landesparteitag am Sonnabend in Chemnitz. "Dem treten wir entgegen, das darf es nicht geben", sagte Kretschmer und erinnerte an den Fall des Anfang Juni mutmaßlich von einem Rechtsextremen getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.

LKA ermittelt

Die Ermittlungen im Fall Dulig hat das Landeskriminalamt Sachsen übernommen. Wie LKA-Sprecher Tom Bernhardt mitteilte, prüft die Behörde die Gefährdungslage. Dazu sei man mit Minister Dulig in Kontakt. Ob und wenn ja welche Maßnahmen ergriffen werden, teilt die Behörde aus Sicherheitsgründen nicht mit.

Weitere Informationen folgen.

