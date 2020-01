Die Dresdner Hilfsorganisation "Mission Lifeline" und Kapitän Claus-Peter Reisch haben sich getrennt. Vereinssprecher Axel Steier bestätigte am Freitagabend auf Anfrage von MDR SACHSEN einen entsprechenden Bericht der "Zeit". Der Kapitän erklärte in einem Gespräch mit der Wochenzeitung, es gäbe politische Differenzen. Der Verein sei ihm in seinen politischen Äußerungen zu linksradikal.