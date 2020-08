Im Staatsweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul startet am Montagvormittag die Weinlese in Sachsen. Das ist eine Woche später als im vorigen Jahr. Zunächst wird die frühreife Weißweinsorte Solaris geerntet. Aus den Trauben entsteht Federweißer. Die ersten Gläser werden bereits an diesem Wochenende zu den Tagen des offenen Weingutes auf Schloss Wackerbarth ausgeschenkt.