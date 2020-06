Sachsen möchte die Ladenöffnungszeiten zu Silvester für dieses Jahr verkürzen. Wie der arbeitsmarktpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Henning Homann mitteilte, hat sich der Koalitionsausschuss des sächsischen Landtages darauf geeinigt. Die SPD-Fraktion werde zeitnah einen entsprechenden Gesetzesentwurf dafür vorlegen und zur Abstimmung in den Landtag einbringen. Die Forderung sei von den Betriebsräten der großen Einzelhandelsketten an die SPD herangetragen worden.

Die SPD, die mit Martin Dulig auch den Wirtschaftsminister stellt, will Geschäfte am 31. Dezember nur bis 14 Uhr öffnen lassen. Eine ähnliche Regelung gilt bereits für Heiligabend. "Während der Corona-Pandemie haben Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel einen außerordentlichen Job gemacht und Herausragendes geleistet. Ihre Arbeit verdient höchsten Respekt", sagte Homann am Freitag.