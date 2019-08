Autofahrer auf der A4 Richtung Görlitz müssen sich am Montag auf größere Behinderungen einstellen. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte, wird die Betonschutzwand hinter der Anschlussstelle Dresden-Hellerau in Fahrtrichtung Görlitz instandgesetzt. Die Arbeiten seien kurzfristig nötig, da die sich an der Wand Verwerfungen zeigen.



Für die Sanierung ist von 8:30 bis 14:30 Uhr die linke Fahrspur gesperrt. In der Zeit von 11:30 bis 12:30 Uhr wird ferner zum Ausrichten der Betonschutzwand zusätzlich die mittlere Spur gesperrt. Fahrzeugführer müssen sich auf Stau einstellen. Im Bereich von Dresden-Hellerau wird der Verkehr in Richtung Görlitz (A4) und Berlin (A13) noch gemeinsam geführt und trennt sich erst am Dreieck Dresden-Nord/Flughafen. Das Landesamt mahnt zu besonderer Vorsicht im Baustellenbereich.