Wegen eines Feuerwehreinsatzes am Gleis ist die Bahnstrecke zwischen Eisenach und Frankfurt am Main bei Bad Hersfeld derzeit gesperrt. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass es im Fernverkehr zu erheblichen Behinderungen und Zugausfällen komme. Betroffen davon sind auch die ICE-Linien Berlin - Leipzig - Stuttgart sowie Dresden - Leipzig - Wiesbaden. Reisende müssen hier mit Verspätungen von etwa 90 Minuten rechnen. Statt in Bad Hersfeld halten die Züge in Bebra.



Auf anderen ICE-Linien fallen Züge komplett aus. Laut Bahn soll die Störung bis gegen Mittag dauern. Laut Verkehrsdienst des Hessischen Rundfunks hatte ein Güterzug auf der Strecke in der Nacht einen Teil des geladenen Aluminium-Hydroxids verloren.