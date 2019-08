In Dresden haben am Sonnabend zehntausende Menschen für eine offene und freie Gesellschaft demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter wurden rund 40.000 Teilnehmer gezählt. Erwartet wurden 25.000 Menschen. Der Aufzug mit mehreren Themen-Blöcken startete am Altmarkt und zog über vier Kilometer bis zur Cockerwiese. Aufgrund der hohen Zahl an Demonstrationsteilnehmern war zeitweise die gesamte vier Kilometer lange Strecke mit Teilnehmern belegt.



Die Polizei zog in einem Zwischenfazit am früheren Abend eine friedliche Bilanz. Im Zusammenhang mit der Demonstration seien heruntergerissene Wahlplakate und vereinzelte Graffitis festgestellt worden. Zwei Männer müssten sich deshalb wegen Sachbeschädigung verantworten.