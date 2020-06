Der Schriftsteller Jörg Bernig tritt nicht noch einmal zur Wahl des Kulturamtsleiters im sächsischen Radebeul an. Das teilte er am Donnerstag Oberbürgermeister Bert Wendsche in einem Brief mit, der mehreren Medien, darunter dem Evangelischen Pressedienst, vorliegt. Bernig, der mit der sogenannten Neuen Rechten in Verbindung gebracht wird, war am 20. Mai als CDU-Kandidat offenbar auch mit Stimmen der AfD ins Amt gewählt worden. Wendsche hatte wenige Tage danach auf einer Sondersitzung des Ältestenrates der Stadt gegen die Wahl sein Veto eingelegt.