Die Berufsakademie (BA) in Sachsen soll in eine duale Hochschule umgewandelt und somit aufgewertet werden. Das teilte Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow am Dienstag in Dresden mit. Das Projekt soll in den kommenden Jahren umgesetzt werden.

Es geht also auch darum, diese Menschen längerfristig an die Unternehmen zu binden.

Staatliche duale Hochschulen gibt es in Deutschland bereits in Baden-Württemberg und Thüringen. Die Berufsakademie Sachsen bietet in Bautzen, Breitenbrunn, Dresden, Glauchau, Leipzig, Plauen und Riesa mehr als 40 Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Technik sowie Sozial- und Gesundheitswesen an.



Nach drei Jahren Studium können die Absolventen die Abschlüsse Bachelor oder Diplom machen. Anders als beim Studium an einer Fachhochschule oder Universität sind die Studenten bei einem Praxispartner - oft Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen - angestellt, der ihnen eine monatliche Vergütung zahlt. Dort absolvieren sie auch die Praxisphasen des Studiums.