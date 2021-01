Unter anderem haben Unbekannte "ACAB" - für All Cops are Bastards - auf einen Polizeibus gesprüht.

Unbekannte haben am Freitagabend am Rande der Dresdner Neustadt zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei beschmiert. Ein Polizeiführer vom Dienst bestätigte MDR SACHSEN, dass Beamte zuvor in die Rudolfstraße gerufen wurden. Dort seien mehrere Personen in einer Wohnung bei einer mutmaßlich illegalen Party angetroffen worde. Gegen sie werde wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung ermittelt.

Während des Einsatzsatzes wurden die in der Lößnitzstraße abgestellten Fahrzeuge beschmiert. An die Polizeiwagen wurden Graffiti-Schriftzüge "ACAB" (All Cops are Bastards) und "Bullen Schweine" gesprüht. Bei einem Einsatzwagen wurde auch die Frontscheibe besprüht, sodass der Kleinbus abgeschleppt werden musste. Die Ermittlungen zu den Tätern dauerten an, so der Polizeiführer. Angaben zur Schadenshöhe konnten noch nicht gemacht werden.



Nach Reporterangaben gilt der Bereich der Dresdner Neustadt als Quartier der linksalternativen Szene.