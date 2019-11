In Deutschland besteht eine Sargpflicht. Der Sarg aus Holz vereinfacht und beschleunigt den Verbrennungsvorgang. Damit die Asche nach dem Verbrennen zugeordnet werden kann, kommt vor dem Verbrennen eine sogenannte Ofenmarke in den Sarg. Das ist ein bezifferter Schamottstein, der der Hitze standhält. Die Zahl kommt nach der Verbrennung mit in die Aschekapsel und wird mit der Urne beigesetzt. So kann die Asche jederzeit zugeordnet werden.

Die Leiche muss in einem festen, gut abgedichteten und aus umweltgerecht abbaubarem Material bestehenden Sarg gelegt werden. Sächsisches Bestattungsgesetz aus Paragraf 16, Absatz 3

Einige Bundesländer haben in den letzten Jahren ihre Bestattungsgesetze novelliert. Zuletzt hatte der Bayerische Landtag Mitte Oktober die Möglichkeiten zur sarglosen Bestattung erweitert. Demzufolge ist die Bestattung in einem Leichentuch künftig "aus religiösen und weltanschaulichen Gründen" zulässig, "soweit öffentliche Belange dem nicht entgegenstehen", hieß es in München. Anlass waren muslimische Beerdigungen. Muslimen sind Feuerbestattungen verboten. Traditionell werden ihre Leichname in Tücher gewickelt und beigesetzt.

In Hollywood-Filmen sehen Seebestattungen immer romantisch aus, wenn die Hauptdarsteller theatralisch Asche übers Wasser verstreuen. Dabei laufen Seebestattungen anders ab: Die Asche des im Kreamtorium eingeäscherten Leichnams kommt in eine biologisch abbaubare Urne. Für Seebestattungen gibt es freigegebene Gebiete in der Ost- und Nordsee, im Mittelmeer, aber auch im Atlantik. Die Hinterbliebenen fahren mit einem Boot zur freigegebenen Stelle außerhalb der Dreimeilenzone. Dort wird die Urne dem Meer übergeben, löst sich langsam auf und die Asche verteilt sich im Wasser.

So eine Bestattung kostet mindestens 2.200 Euro zzgl. Fahrtkosten der Trauernden und individuelle Leistungen wie Trauerrede oder Blumen.

Die Bestattungsvariante wird bundesweit immer beliebter. Nach der Einäscherung wird die Urne am Fuße eines Baumes bestattet.