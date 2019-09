Unbekannte haben in Dresden-Klotzsche eine Betonpfosten auf Eisenbahngleise gelegt. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, fuhr eine S-Bahn bereits am Freitag in das Hindernis. Als der Lokführer den Pfosten bemerkte, konnte er noch die Geschwindigkeit der S-Bahn vermindern, fuhr aber dennoch mit einer Geschwindigkeit von knapp 50 Kilometern pro Stunde darüber. Verletzt wurde niemand.