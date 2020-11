In Dresden warnt die Polizei aktuell vor Telefonbetrügern. Einige Anrufer gaben sich demnach als Polizeibeamte aus. Sie berichteten von angeblich gestellten Einbrecherbanden, bei denen Hinweise auf die Wohnung der Angerufenen gefunden wurden. Zur Sicherheit sollten die Senioren Geld und Wertsachen an einem vermeintlichen Polizeibeamten übergeben. In anderen Fällen berichteten Täter von angeblich kriminellen Bankangestellten. Sie brachten die Senioren dazu, zur Bank zu fahren und Geld vom Konto abzuheben. Eine Bankangestellte informierte die Polizei, als eine 70-Jährige aus Großzschachwitz ihr Geld abheben wollte, um dies vermeintlichen Polizisten zu übergeben. Die Frau verhinderte damit, dass Betrüger die Senioren um 5.000 Euro brachten.

Weniger Glück hatte ein 77-Jährige in der Dresdner Neustadt. Sie am Mittwoch bei der Polizei an, dass sie bereits am Montag Uhren und Schmuck an einen Unbekannten übergeben hatte, der vorgab, diese bei der Polizei sichern zu wollen. Nachdem er sich dann nicht mehr meldete, wurde sie stutzig und informierte die Beamten.