28.01.2020 | 06:00 Uhr Kurt Biedenkopf wird 90 - Festveranstaltung in der Frauenkirche

Kurt Biedenkopf genießt bei vielen Sachsen bis heute große Popularität. Noch im hohen Alter unterstützt "König Kurt" seine Partei, die Union - selbst wenn er wegen seines oft selbstherrlichen Regierungsstils auch in den eigenen Reihen auf Kritik stieß. Zum 90. Geburtstag reist am Dienstag unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Dresden an. In der Frauenkirche will Biedenkopf mit 1.600 Gästen seinen Geburtstag feiern.