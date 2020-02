Trotz anhaltender Trockenheit und Niedrigwasser konnten die Sächsischen Binnenhäfen im vergangenen Jahr einen Rekordwert beim Güterumschlag erzielen. Insgesamt wurden 3,06 Millionen Tonnen umgeschlagen, bilanzierte die Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) am Dienstag. Laut dem Hafenverbund konnte der Rückgang beim Transport auf dem Wasser durch die Verlagerung der Güter auf die Schiene und die Straße kompensiert werden. Zur SBO zählen die Häfen in Torgau, Dresden, Riesa, Dessau-Roßlau, Mühlberg, Decin und Lovosice.

Der sächsische Binnenhafen Riesa gehört zur Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) - mit sieben Häfen von Tschechien bis Dessau- Roßlau der größte Hafenverbund Deutschlands. Bildrechte: MDR/Monika Werner

Die drei sächsischen Häfen in Dresden, Riesa und Torgau erzielten mit 2,31 Millionen Tonnen Güterumschlag das beste Ergebnis seit 1990, so SBO-Geschäftsführer Heiko Loroff. Das entspricht einer Steigerung von fast 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem am Hafen Riesa sei die positive Entwicklung spürbar. 2019 wurden 44.343 Containereinheiten - 800 mehr als 2018 - umgeschlagen. Die Container werden zweimal wöchentlich mit der Elbe-Container-Schiffslinie und fünfmal wöchentlich mit der Ganzzugverbindung Albatros-Express zwischen Riesa und Hamburg beziehungsweise Bremerhaven transportiert. Grund für die Entwicklung des Hafenareals seien die vielfältigen Angebote am Standort, so die SBO. Das Portfolio reicht von Reparaturen, Reinigungen, Be-/Entlabelung und Sonderbau von Containern über den Einbau von Inlets, Spezial- und Sonderbauten bis hin zum Handel und Verkauf von Containern.