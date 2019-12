Die Zahl der festgestellten Trunkenheitsfahrten in Dresden liegt 2019 deutlich höher als 2018. Laut Polizei waren es 25 Prozent mehr Trunkenheitsfahrten. 2018 wurden etwa 800 solcher Fahrten festgestellt. In diesem Jahr waren rund 1.000. Als Grund nannte die Polizei Dresden die Einführung der E-Scooter im Sommer 2019.

Das US-amerikanische Unternehmen Lime vermietet in Dresden die Roller. Im Gegensatz zur Polizei zieht der Verleiher positive Bilanz. Der E-Scooter habe sich als Teil des urbanen Lebens etabliert. In Dresden wurden mit E-Rollern eine Gesamtstrecke von mehr 500.000 Kilometern zurückgelegt, teilte das unternehmen mit. Zum Vergleich: Der Weg bis zum Mond ist 384.000 Kilometer weit.

Die Städte Leipzig und Chemnitz hatten sich 2019 bei der Einführung von E-Scootern noch zurückgehalten und wollen das Ausleihsystem geregelt haben. Dort bieten nur vereinzelte Privatleute E-Roller an.