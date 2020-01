Die beiden Flughäfen der mitteldeutschen Holding haben sich im vergangenen Jahr unterschiedlich entwickelt. Während Leipzig/Halle mit gut 2,6 Millionen Fluggästen unterm Strich ein Plus von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbuchen konnte, brachen die Reisendenzahlen in Dresden um 9,3 Prozent auf 1,59 Millionen ein. Das teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG am Mittwoch in Leipzig mit.

Leipzig/Halle legte den Angaben zufolge auch beim Frachtumschlag gegen den weltweiten Trend markant zu, er wuchs auf rund 1,24 Millionen Tonnen an. Der Airport an der Landesgrenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt ist Deutschlands zweitgrößter Frachtflughafen nach Frankfurt am Main. In Dresden wird Luftfracht überwiegend mit Lastwagen auf der Straße transportiert oder und spielt eine untergeordnete Rolle. Kleinere Güter werden auch im Frachtraum von Passagiermaschinen befördert.



Das Minus beim Passagieraufkommen in Dresden wurde vor allem mit der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania erklärt, mit der 2018 noch jeder fünfte Fluggast in Dresden geflogen sei, so die Holding. Einen Teil der Verbindungen hat die Sundair übernommen. Diese noch junge Airline will in diesem Sommer eine zweite Maschine in Dresden stationieren, womit bei der Passagierkapazität die Germania-Lücke weitestgehend geschlossen werden dürfte.