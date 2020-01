Die Auswirkungen der beiden trockenen und heißen Jahre 2018 und 2019 sind in Sachsen weiterhin zu spüren. Besonders Landwirte, Obst- und Weinbauern sowie die Forstwirte sind mit den Folgen konfrontiert. Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und der Deutsche Wetterdienst teilten am Donnerstag mit, in Sachsen fehlten seit November 2017 bis Dezember 2019 durchschnittlich 335 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das entspreche einem halben mittleren Jahresniederschlag, hieß es. Es gibt starke regionale Unterschiede - von West nach Ost nimmt das Defizit zu. Das Vogtland ist vergleichsweise feucht, die Lausitz hingegen am trockensten.

Aktuelle Niederschläge gleichen "Grundwasserdürre" nicht aus

Der Boden ist landesweit noch immer viel zu trocken. Der aktuelle Niederschlag kommt bisher nur in den oberen Bodenschichten an.



Die Fachleute sprechen inzwischen von einer Grundwasserdürre. "Dass aktuell rund 90 Prozent der ausgewerteten 167 Messstellen den monatstypischen Grundwasserstand um durchschnittlich 60 Zentimeter unterschreiten, verdeutlicht die vorherrschende Grundwasserdürre in Sachsen." Eine ähnliche Situation habe es Anfang der 1990er-Jahre das letzte Mal gegeben, hieß es.

Bei der Bodenfeuchte macht sich das Langzeitgedächtnis der Trockenheit besonders bemerkbar. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Den Angaben zufolge war 2019 das fünfte Jahr in Folge, in dem die Flüsse zu wenig Wasser führten ("abflussarmes Jahr"). Insbesondere kleinere Flüsse seien trockengefallen. Die Talsperren als Wasserspeicher bewähren sich den Angaben zufolge. Die Versorgung mit Trinkwasser war zu keiner Zeit gefährdet.

Temperaturen steigen schneller als erwartet

Es wird heiß und heißer. Sachsen ist sonnenreichstes Bundesland. Bildrechte: dpa Die Temperaturen stiegen schneller als in den Klimaprojektionen abgebildet. Jahresmitteltemperaturen wie 2019 wären danach erst um 2050 zu erwarten gewesen, hieß es vom Landesamt. Untersucht wurde, wie sich die Witterung 2019 in die aktuelle Klimaentwicklung im Vergleich zur Referenzperiode 1961 bis1990 einordnen lässt.



Mit einer Abweichung von +2,3 Grad war 2019 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Sachsen und verdrängt 2018 auf den zweiten Platz. Mit 25 Prozent mehr Sonnenstunden war Sachsen auch das sonnenreichste Bundesland.

Weniger Feinstaub im Winter - höhere Ozonwerte im Sommer