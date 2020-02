In der Dresdner Semperoper ist am Freitagabend der 15. Semperopernball gefeiert worden. Davor tanzten erneut tausende Menschen beim Open-Air-Ball. Überschattet wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von der Verleihung eines Ball-Ordens an den ägyptischen Machthaber al-Sisi. Das hatte deutschlandweit zu Protesten geführt; zahlreiche Künstler und Gäste sagten ab. Darunter auch die Moderatorinnen Judith Rakers und Mareile Höppner. Letztere sprang als Ersatz für Rakers erst ein, zog ihre Zusage nach Hetzangriffen und Drohungen aber wieder zurück. So moderierte Roland Kaiser den Abend allein. Er zeigte sich entsetzt über "ein solches Ausmaß an Hass und Gewalt" gegenüber Höppner. Mit einem Satz machte Ballmoderator Kaiser aber klar, wo Dresden steht: