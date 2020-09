Zur Person Heinrich Timmerevers trat nach seinem Theologiestudium in das Bischöfliche Priesterseminar Münster ein. Im Jahr 1980 emfping er seine Priesterweihe durch Bischof Reinhard Lettmann im Dom zu Münster. 1984 berief Lettmann ihn zum stellvertretenden Leiter am Theologenkonvikt Collegium Borromaeum in Münster und zum Domvikar. Von 1989 bis zu seiner Bischofsweihe 2001 war Timmerevers Pfarrer in Visbek. Anschließend wurde er Bischöflicher Offizial - Vorsteher des Kirchengerichts - in Vechta.



Timmerevers war von 2001 bis 2009 in der Deutschen Bischofskonferenz Mitglied der Jugendkommission. Seit 2005 ist er Mitglied der Kommission für geistliche Berufe und kirchliche Dienste. Im Jahr 2008 wurde Timmerevers Vorsitzender der Arbeitsgruppe "Institute des geweihten Lebens". Die Bischofskonferenz berief ihn 2012 zum Bundesseelsorger des Malteser Hilfsdienstes. Am 29. April 2016 ernannte ihn Papst Franziskus zum 50. Bischof des Bistums Dresden-Meißen. Seine Amtseinführung fand am 27. August desselben Jahres statt.