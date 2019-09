Die katholischen Bischöfe haben sich bei ihrer Herbstvollversammlung auf eine Satzung für den geplanten kirchlichen Reformprozess geeinigt. Bischöfe und katholische Laien wollen über Themen wie Missbrauchsskandale, die Rolle der Frauen in der Kirche und Machtmissbrauch diskutieren. Lediglich der Regensburger Bischof Voderholzer und der Kölner Kardinal Woelki stimmten der Satzung nicht zu. Heinrich Timmerevers, der Bischof von Dresden-Meißen, befürwortet hingegen den Reformprozess in der katholischen Kirche.

"Die Bischöfe haben im letzten Jahr eine unababhängige Kommission beauftragt, das ganze Thema Aufarbeitung in einem Papier zusammenzufassen und einen Vorschlag zu machen. Diesen haben wir in der Herbstvollversammlung zur Kenntnis genommen." Die Diskussion sei jedoch noch nicht abgeschlossen. "Ich denke, für die Aufarbeitung dieser ganzen sexuellen Missbräuche in der Kirche ist ein wichtiger Anfang gemacht worden. Man ist sich darin einig, dass die Anerkennung des Leids noch mal stärker ausgeprägt werden muss, auch in finanziellen Leistungen. Über den Rahmen gibt es aber noch keine Verständigung", sagte Heinrich Timmerevers MDR SACHSEN.