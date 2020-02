Die Synode der evangelischen Landeskirche in Sachsen hat am Sonnabend mit der Wahl eines neuen Bischofs begonnen. Im ersten Wahlgang konnte sich keiner der drei Kandidaten durchsetzen. Die meisten Stimmen gingen an Tobias Bilz (33), gefolgt von Andreas Beuchel (26) und Ulrike Weyer (19). Es gab laut Landeskirche eine Enthaltung.