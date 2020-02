Unbekannte haben am Sonnabend die Blumenkränze zur Gedenkveranstaltung der Bombardierung Dresdens auf dem Alten Annenfriedhof in einen Abfallcontainer geworfen. In Dresden-Löbtau wurde außerdem ein Mahnmal auf dem Neuen Annenfriedhof besprüht. Laut Polizeiangaben ermittelt nun der Staatsschutz.

Auf der Internetplattform "indymedia" tauchte in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar ein Schreiben unter dem Titel "Putzaktion auf dem Annenfriedhof" auf, in dem die Gedenkveranstaltung scharf kritisiert wurde. Dresdner Täter seien keine Opfer, hieß es in dem Post, in dem auch der brennender Blumenkranz von Ministerpräsident Kretschmer zu sehen war.