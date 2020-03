Francesco Friedrich hat zum Abschluss der Bob-Weltmeisterschaft in Altenberg auch das Rennen im Viererbob gewonnen. Der gebürtige Pirnaer ist damit Rekordweltmeister. Der 29-Jährige führte bei einem der engsten WM-Rennen der vergangenen Jahre einen deutschen Dreifachsieg an. Das ist Wahnsinn, mit so einem Herzschlagfinale. "Wir haben das gerade so über die Klinge gebracht", sagte Friedrich in der ARD.