Der Rohbau der neuen Wagen im Werk in Görlitz.

Der Rohbau der neuen Wagen im Werk in Görlitz.

Der Rohbau der neuen Wagen im Werk in Görlitz. Bildrechte: dpa

Der Fahrzeughersteller Bombardier hat mit der Fertigung der neuen Straßenbahnwagen für die Dresdner Verkehrsbetriebe begonnen. Der erste Rohbau wurde am Mittwoch im Görlitzer Werk präsentiert. "Die Wagenkästen für die Dresdner Verkehrsbetriebe sind eines der ersten Straßenbahn-Projekte, das in der neu installierten Produktionslinie in Görlitz gebaut wird", sagte Dirk Wunderlich, verantwortlich für das Bombardier-Nahverkehrsgeschäft.