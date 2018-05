Es ist die Nachricht, auf die Tausende Dresdner seit Beginn der Evakuierungsaktion Dienstagnacht gewartet haben: "Die Fliegerbombe ist entschärft." Die Polizei teilte kurz vor 17 Uhr mit, dass die Anwohner zurück in ihre Wohnungen können. An der Bombenfundstelle untersuchen Kriminaltechniker aktuell die Schäden. Damit geht nach gut 48 Stunden die aufwändigste Bombenentschärfungs-Aktion in Dresden zu Ende. Für die Polizei hatte der Einsatz viele Besonderheiten. Nicht nur, dass mehr als 9.000 Dresdner ihre Wohnungen verlassen mussten und zwei Nächte lang in Notquartieren ausharrten. Auch die Entschärfung selbst erwies sich als höchst kompliziert, urteilte Polizeisprecher Thomas Geithner.

Die erlösende Nachricht zur Entschärfung überbringt Polizeisprecher Thomas Geithner den Pressevertretern. Bildrechte: dpa Der erste Entschärfungsversuch klappte nicht, beim zweiten Anlauf explodierte die Bombe teilweise und der aufgeschichtete Schutzwall brannte stundenlang. Mit einem Löschroboter und einem Panzerbagger tatseten sich die Sprengstoffexperten vorsichtig heran. Immer wieder erschwerten aufflammende Glutnester die Löscharbeiten. Nach mehreren Kontrollen konnte der Sprengmeister dann Entwarnung geben.

Lob für Tausende Helfer und Einsatzkräfte

In sozialen Netzwerken erhielten die Einsatzkräfte, Helfer und Polizisten viel Anerkennung für ihre Arbeit in Dresden. An allen drei Einsatztagen waren 1.500 Polizisten, Hunderte Feuerwehrleute, Sanitäter und Freiwillige auf den Beinen. Die Dresder zeigten auch auf privater Ebene viel Hilfsbereitschaft, beispielsweise boten sie über Twitter Hunderte Schlafplätze in Privatwohnungen an.

Beim Versuch die Bombe per Fernsteuerung zu entschärfen, explodierte sie teilweise. Flammen loderten über dem Stadtteil Löbtau. Bildrechte: dpa Zwei Tage lang war der öffentliche Nahverkehr in und um Dresden wegen der Bombenentschärfung beeinträchtigt gewesen. Busse und S-Bahnen fielen aus. Auch der Flugverkehr am Flughafen Dresden war am Donnerstag zum Erliegen gekommen. Autofahrer mussten wegen diverser Absperrungen Umwege und Staus in Kauf nehmen. Seit 17 Uhr entspannt sich die Lage allmählich.

Quelle: MDR/kk