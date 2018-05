Evakuierung abgeschlossen Fünf-Zentner-Fliegerbombe in Dresden löst Chaos aus

Hauptinhalt

Bei Bauarbeiten in Dresden ist an der Löbtauer Straße am späten Dienstagnachmittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Entschärfung soll in Kürze erfolgen. Polizei und Feuerwehr haben über Nacht umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen in den Stadtteilen Friedrichstadt, Löbtau und Altstadt II durchgeführt. Das betroffene Gebiet liegt mitten in der Innenstadt unweit des Hauptbahnhofs.