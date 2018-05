Der unmittelbare Schauplatz des Geschehens war am Freitag noch eingezäunt, wo die Bombe am Mittwochabend zum Teil detoniert war und Dämmmaterial entzündet hatte. Der Verkehr rollte am Fundort der Bombe wieder vorbei. Der für Entschärfung errichtete Schutzwall aus Betonklötzern war bereits zuvor abgebaut worden. An dem angrenzten Gebäude einer Umzugsfirma konnte man noch Spuren des Feuers sehen. Der Boden ist an dieser Stelle aufgerissen und verkohlt.

Am Tag danach - am Ort der Bombe sind die Spuren deutlich sichtbar. Bildrechte: MDR/Bibiana Barth