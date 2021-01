In Nossen soll heute eine zweieinhalb Zentner schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden. Laut der Polizei war der Blindgänger bei Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Puppenfabrik in der August-Bebel-Straße gefunden worden. Nach Begutachtung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst ist die Bombe in eine Sandgrube im Ortsteil Eulitz gebracht worden, wo gegen Mittag die Sprengung erfolgen soll. Dazu müssen die Bewohner im Umkreis von einem Kilometer in Sicherheit gebracht werden, so die Polizei. Um 10 Uhr soll mit der Evakuierung begonnen werden.