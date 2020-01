Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sucht seit zwei Monaten einen großen Sportplatz der Technischen Universität Dresden nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg ab. Wie das Sächsische Immobilien- und Baumanagement mitteilte, wurden bisher keine alten Bomben auf der sogenannten Verdachtsfläche gefunden. Dennoch werde das auch das restliche Gelände des rund 15.000 Quadratmeter großen Platzes mit der bisherigen akribischen Methode abgesucht. Dabei werden im Abstand von anderthalb Metern insgesamt rund 7.500 neun Meter tiefe Löcher gebohrt und darin Rohre versenkt. Durch sie werden Sonden in die Tiefe gelassen, die eisenhaltige Metallgegenstände in ihrer Umgebung erfassen. Die Spitzen der Bohrer sind übrigens stumpf und würden im Ernstfall keinen Blindgänger beschädigen oder gar zur Explosion bringen.

Bildrechte: MDR/Tino Plunert

Grund für diesen Aufwand sind die komplizierten Bodenverhältnisse. Nach Kriegsende wurde auf dem Gelände jeder mögliche Schutt abgeladen. Darauf wurde später der Sportplatz angelegt. Er befindet sich deshalb mehr als drei Meter über dem damaligen Bodenniveau. Fliegerbomben wiederum können sich bis zu sechs Meter tief in den Boden gebohrt haben. Also muss bis in neun Meter Tiefe nach ihnen gesucht werden. Die übliche Sondierung war aber nicht möglich - die dicke Schuttdecke verursachte zu viele Anomalien. Deshalb hieß es also: entweder bohren und Sonden hinablassen oder die gesamte Fläche neun Meter tief ausbaggern.