Unbekannte haben ein Einsatzboot der Wasserschutzpolizei in Dresden besprüht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sprühten sie mit schwarzer und silberner Farbe etwa "Bullen aufn Acker! Spargel für alle", "Hate Cops" und "ACAB" auf das Boot, das an der Slip-Anlage des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts abgestellt war. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. Die Taten sollen sich in der vergangenen Woche zwischen Freitagnachmittag und Sonnabendvormittag ereignet haben.

Unbekannte waren in die Slipanlage des Wasser- und Schiffahrtsamtes eingedrungen. Bildrechte: Polizei Sachsen