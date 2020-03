Der Kletterwald in der Dresdner Heide hat nach einem Borkenkäfer-Befall im vergangenen Jahr mit den Auswirkungen zu kämpfen. Wie der Parkt mitteilte, sind allein 30 Fichten unmittelbar in der Kletteranlage betroffen und abgestorben. In dem 24.000 Quadratmeter großen Areal seien insgesamt 60 Bäume betroffen.