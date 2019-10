In Dresden "wächst" die neue Halbleiterfabrik von Bosch. Mit rund eine Milliarde Euro ist sie die größte Einzelinvestition in der 130-jährigen Firmengeschichte. Die ersten rund 200 Mitarbeiter - sie stammen aus neun Nationen - sollen bis Jahresende die neuen Bürogebäude beziehen. Werksleiter Otto Graf sagte, pro Monat kämen etwa zehn bis 15 Experten hinzu.



Bis zu 700 Mitarbeiter sollen es einmal am Standort Dresden sein. Wann das Ziel erreicht werde, hänge aber von Nachfrage und Auslastung des Werkes ab, hieß es. Im Frühjahr 2020 soll das Werk die Arbeit aufnehmen, ab Ende 2021 will Bosch in der sächsischen Landeshauptstadt auf 300-Millimeter-Wafern unter anderem für die Automobilindustrie fertigen. Die Mikrochips sollen unter anderem in Airbags, ESP-Systemen und Motorsteuerungsgeräten zum Einsatz kommen.