In Dresden hat in der Nacht zum Montag das Auto eines AfD-Mitglieds gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte ein Carport angezündet, unter dem das Fahrzeug stand. Die Polizei geht von einer linksmotivierten Tat aus. Nach Angaben des AfD-Kreisverbandes Dresden war das Haus des AfD-Politikers bereits mehrfach Ziel von Angriffen. Das Polizeiliche Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

In der Nacht zum Sonntag wurde in Dresden außerdem ein Gebäude der Drewag mit Farbe beworfen, auf dem Gelände fand die Polizei Brandsätze, die nicht entzündet worden waren. Auch in diesen Fällen gehen die Ermittler von einem politischen Hintergrund aus.