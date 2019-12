In Dresden ist am Freitagabend eine Gartenlaube in Brand geraten. Als die Berufsfeuerwehr gegen 23 Uhr an der Ullersdorfer Landstraße zum Löschen eintraf, stand das Häuschen bereits lichterloh in Flammen. Mehrfach gab es Verpuffungen. Obwohl die Feuerwehrleute das Feuer mit mehreren Strahlrohren bekämpften, brannte die Laube vollständig nieder. Die Ullersdorfer Landstraße war während der Löscharbeiten gesperrt.