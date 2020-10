Das Feuer war am Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache in der dritten Etage ausgebrochen.

Das Feuer war am Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache in der dritten Etage ausgebrochen.

Das Feuer war am Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache in der dritten Etage ausgebrochen. Bildrechte: Christian Essler

In Dresden ist bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus ein Mann gestorben. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, kam es aus bisher ungeklärten Gründen zu einem Brand in der dritten Etage des Wohnhochhauses. Ein Mann sei mit schwersten Verletzungen aus der brennenden Wohnung gebracht worden. Der Notarzt habe aber nur noch den Tod feststellen können. Zehn weitere Personen wurden verletzt.