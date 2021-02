Nach einem Wohnungsbrand in der Marschnerstraße in Dresden haben die Einsatzkräfte einen totes zweijähriges Kind gefunden. Eine 36-jährige Frau ist schwer verletzt aus einer Wohnung in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im sechsten Stock aus. Das gesamte Gebäude musste evakuiert werden. Der Großteil der Hausbewohnerinnen und -bewohner konnte aus dem Haus gerettet werden.