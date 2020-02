In Dresden hat am frühen Montagmorgen ein Kinderwagen gebrannt. Der Wagen war in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf dem Wölfnitzer Ring abgestellt. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Gorbitz konnten das Feuer schnell löschen. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine dreiköpfige Familie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Es werde wegen Brandstiftung ermittelt.