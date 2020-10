Auf der Autobahn 4 in Richtung Erfurt ist am Donnerstagnachmittag ein Lkw in Brand geraten. Die Autobahn Richtung Erfurt ist nach Polizeiangaben kurz hinter der Auffahrt Dresden-Altstadt für Löscharbeiten voll gesperrt. Zur Ursache des Brandes machte die Polizei keine Angaben, man gehe allerdings von einem technischen Problem aus. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.