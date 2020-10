Wegen eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus ist am Freitagabend eine Kurzzeitpflegeeinrichtung in Dresden evakuiert worden. Der Brand war gegen 19:50 Uhr ausgebrochen. Um die Senioren vor den Rauchgasen zu schützen, evakuierte die Feuerwehr das benachbarte Pflegeheim. Die Pflegebedürftigen kamen für kurze Zeit in einem Bus der Verkehrsbetriebe unter. Nachdem die Feuerwehr die Räume gelüftet hatte, konnten sie wieder in die Einrichtung zurückkehren.