Am Montagmorgen hat auf der A4 bei Dresden in Fahrtrichtung Chemnitz ein Pkw gebrannt. Nach MDR-Reporterinformationen war gegen 6 Uhr zwischen der Abfahrt Dresden-Flughafen und der Abfahrt Dresden-Hellerau ein Wagen während der Fahrt in Brand geraten. Als die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr aus Klotzsche eintrafen, stand das Auto bereits in Flammen. Die Insassen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.